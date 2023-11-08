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Gündem Gazze'de sağlık hizmetlerine siyonist darbesi!
Gündem

Gazze'de sağlık hizmetlerine siyonist darbesi!

Yeniakit Publisher
2023-11-08 22:26:00 - 2023-11-08 22:50:47
Gazze'de sağlık hizmetlerine siyonist darbesi!

Gazze hükümeti, işgal rejiminin Gazze'ye yönelik saldırılarında sağlık sisteminin de büyük darbe aldığını açıkladı.

Gazze'de hastanelerin yarısının, sağlık merkezlerinin yüzde 62'sinin hizmet dışı kaldığı kaydedilen açıklamada, 16 hastane ile 34 sağlık merkezinde hizmetin durduğu bildirildi.

Açıklamada; Beyt Hanun, Ed-Durra, El-Yemen es-Said, Uluslararası Göz Hastanesi, Hasta Dostluk, Hamed, Hayfa, Muslim Göz, El-Kerame, El-Hayat, St John Göz, Yafa, Türkiye-Filistin Dostluk, El-Vefa, Kamu Hizmeti, Dar es-Selam hastanelerinin hizmet dışı kaldığı belirtildi.

Ayrıca hizmet dışı kalan 34 sağlık merkezinin ise Maskat Cibaliya, Cemile el-Aşi, El-Attara, Eş-Şeva Beyt Hanun, Uzbetu Beyt Hanun, Beyt Lahiya eş-Şeyma, Ebu Şubbak, Es-Surani, El-Kubbe, Eş-Şati, Fiziksel Engelliler, Ata Habib, Er-Rimal, Subhatu el-Harazin, El-Fellah, El-Hurriyye, Ez-Zeytun, Maskat Şucaiyye, El-Heda, Eski El-Bureyc, Haker el-Cami, Kaynak, Es-Selga, El-Bereke, El-Miğraga, El-Havalide, Maskar Gizan en-Neccar, Yeni Absan, Huzaa, Halidiyye el-Ağa, Ez-Zine, Büyük Absan, Eş-Şevke, Eş-Şabura olduğu vurgulandı.

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