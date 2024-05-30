Gazze’de Müslümanlar diri diri yakılırken Allah’ın yardımı ne zaman gelecek? Kimsenin cevap bulamadığı soruyu Gazze’li çocuk böyle cevapladı

İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda yüzü aşkın kişi öldu, çok sayıda da yaralı var. Eli kolu bağlı Müslümanlar Gazze’ye yönelik bir adım atmazken Allah’ın yardımı ne zaman gelecek? Diye sormaya başladı.

Müslümanların yardımından umudunu kesen Gazeli bir çocuk sosyal medyada dolaşan bir videoda şöyle dedi;

Yüce Allah’ın sözleri bizi teselli ediyor: “Yoksa sizden öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız. Onlar öyle darlıklara, zorluklara uğradılar ve öyle sarsıldılar ki peygamber ve onunla beraber iman edenler diyorlar ki “Allah’ın yardımı ne zaman?” Bilesiniz ki Allah’ın yardımı yakındır.” Mealindeki Bakara suresi 214. Ayeti okudu. Ve devam etti.

“Başlarına gelen kuşatmanın şiddeti Hz. Muhammed (SAV) ve onunla birlikte iman edenler “Allah ne zaman zafer verecek?” demeye başladılar. Allah’ın bize vadettiği zafer ne zaman? Sonra kalpleri rahatlatan o cevap geliyor. “Şüphesiz ki Allah’ın yardımı yakındır.”

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