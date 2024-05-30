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Gündem Gazze’de Müslümanlar diri diri yakılırken Allah’ın yardımı ne zaman gelecek? Kimsenin cevap bulamadığı soruyu Gazze’li çocuk böyle cevapladı
Gündem

Gazze’de Müslümanlar diri diri yakılırken Allah’ın yardımı ne zaman gelecek? Kimsenin cevap bulamadığı soruyu Gazze’li çocuk böyle cevapladı

Yeniakit Publisher
2024-05-30 12:14:00 -

İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamları yaklaşık 8 aydır sürüyor. Son olarak Gazze Şeridi'nin Refah kentindeki kamp da İsrail saldırılarının hedefi oldu, çadır kent cehenneme döndü. 8 füze ile vurulan Refah'taki çadırlarda yüzü aşkın Gazzeli hayatını kaybederek şehid oldu. Müslümanlar çaresizlik içinde bir adım atamazken, Allah’ın yardımı ne zaman gelecek? Diye sormaya başladılar. İşte bu videoda Gazzeli bir çocuk o sorunun cevabını verdi.

İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda yüzü aşkın kişi öldu, çok sayıda da yaralı var. Eli kolu bağlı Müslümanlar Gazze’ye yönelik bir adım atmazken Allah’ın yardımı ne zaman gelecek? Diye sormaya başladı.

Müslümanların yardımından umudunu kesen Gazeli bir çocuk sosyal medyada dolaşan bir videoda şöyle dedi;

Yüce Allah’ın sözleri bizi teselli ediyor: “Yoksa sizden öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız. Onlar öyle darlıklara, zorluklara uğradılar ve öyle sarsıldılar ki peygamber ve onunla beraber iman edenler diyorlar ki “Allah’ın yardımı ne zaman?” Bilesiniz ki Allah’ın yardımı yakındır.” Mealindeki Bakara suresi 214. Ayeti okudu. Ve devam etti.

“Başlarına gelen kuşatmanın şiddeti Hz. Muhammed (SAV) ve onunla birlikte iman edenler “Allah ne zaman zafer verecek?” demeye başladılar. Allah’ın bize vadettiği zafer ne zaman? Sonra kalpleri rahatlatan o cevap geliyor. “Şüphesiz ki Allah’ın yardımı yakındır.”
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Yorumlar

ÇAGLAR GÖRGÜN

RABBİM SİZLERİ BAĞIŞLASIN,BİZLERİDE AFFETSİN. YANINIZ DA OLMADIK SİZE SAHİP ÇIKAMADIK. RABBİM SANA YALAVRIYORUM SEN BİZE VE GÜZEL İNSANLARA YARDIM EYLE.

Kubilay şan

Burda gazeteciler olarak sadece Filistinli bir çocuğun söylemlerini aktararak işinizi yaptığınızı mı sanıyorsunuz bu insanların dertlerine deva olacak mevkilerdeki insanları sıkıştırın sadece Türkiye boykot yapıp kınama ile yetiniyor millet ve müslümanlar olarak kendimizden utanıyoruz
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