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Dünya Gazze’de masumlar BM okuluna sığındı
Dünya

Gazze’de masumlar BM okuluna sığındı

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları yoğunlaştırmasının ardından bölgenin doğu sınırındaki yüzlerce aile evlerini terk ederek yakınlardaki okullara sığındı.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 19:11:00 -
Gazze’de masumlar BM okuluna sığındı

Ramazan Bayramı’nda Gazze’yi vurmaktan geri durmayan İsrail, saldırıların şiddetini önceki gece gece artırdı. İsrail’in sivillerin evlerini de hedef alması devam etmesi üzerine yüzlerce Filistinli aile, canlarını kurtarabilmek için bölgedeki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) ait okullara sığındı.
UNRWA’ya ait Ed-Derc Okuluna sığınan Filistinli Muhammed Habib (31), Gazze’nin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi’ndeki evlerini bırakıp buraya gelmek zorunda kaldıklarını aktardı. Habib, önceki geceki İsrail bombardımanın ardından korku dolu anlar yaşayan 4 kişilik ailesiyle bu okula sığındıklarını belirtti.

İsrail her şeyi vuruyor

Şucaiyye Mahallesi’nde birçok evin bombalandığına ve sokakların yerle bir edildiğine dikkati çeken Habib, şunları söyledi: “Mahallemiz yoğun şekilde İsrail bombardımanına maruz kalınca çocuklarımı koruyabilmek için evimizden çıktık. İşgal güçleri, taş, ağaç demeden her şeyi vuruyor; uluslararası yasakları çiğniyor.”
Filistinli Habib, Arap liderlerinden, Gazze ambargosu karşısında tek yürek olmalarını ve İsrail’e karşı güçlü bir siyasi duruş sergilemelerini istedi.

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