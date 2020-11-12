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Aktüel Gazze'de "Kovid-19 Sanat Sergisi" açıldı
Aktüel

Gazze'de "Kovid-19 Sanat Sergisi" açıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 15:57:12 -
Gazze'de "Kovid-19 Sanat Sergisi" açıldı

GAZZE (AA) - Gazze'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili konuları, yayılmasını, etkilerini ve ondan korunmayı ele alan "Kovid-19 Sanat Sergisi" açıldı.

Gazze Belediyesi tarafından kentin batısında yer alan Sanat ve Zanaat Köyü'nde organize edilen etkinlikte yaklaşık 40 yağlı boya resim sanatçısı Kovid-19'la ilgili hazırladıkları tabloları sergiledi.

Sanat ve Zanaat Köyü Müdürü Nihad Şegele, sergi sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlikte sergilenen tablo sayısının 46'ya ulaştığını söyledi.

Şegele, her tablonun özellikle Kovid-19'la ilgili farklı konuları ve virüsten korunma yollarını ele aldığını belirtti.

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