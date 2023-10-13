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Gazze'de katliam var! Can kaybı 614'ü çocuk 1900'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2023-10-13 22:58:00 - 2023-10-13 22:59:48
Gazze'de katliam var! Can kaybı 614'ü çocuk 1900'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 614'ü çocuk 1900 kişinin öldüğünü duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 614'ü çocuk 1900 kişinin öldüğünü duyurdu.

 Ayrıntılar geliyor...

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