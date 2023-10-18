Gazze'de kardeşlerimiz katledilirken bakın Türkiye neyle meşgul oldu!
Katil İsrail, Gazze'deki hastaneye saldırısında en az 500 masum cana kıydı.
Hastaneye saldırıda ortaya çıkan manzara bardağı taşıran son damla oldu.
Parçalanmış cesetler, annelerinin kucağında ölen bebekler, abilerinin şehadet getirmeyi öğrettiği minik çocuklar izleyenleri kahretti.
İslam alemi yahudi zulmüne karşı ayağa kalktı. Müslümanlar meydanlarda İsrail zulmünü lanetledi.
Türkiye ise televizyon ekranlarında Masterchef yarışmasına kilitlendi.
Dünyayı ayağa kaldıran barbar saldırının yaşandığı gece televizyon dizileri devam etti, eğlence-yarışma programları duyarlı davranmadı.
Yazıklar olsun dedirten reyting sonuçları şöyle oluştu:
Yerel
Terör kabilesi İsrail’in manipülasyon taktiği ortaya çıktı! Hastaneyi vurarak ilk 2 maddeyi tamamladılar, ya diğerleri?
Dünya
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Gündem
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