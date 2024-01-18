Gazze’de kalırsak çok asker ölür! İtiraf: Hamas'ı yok edemeyiz

TAHSİN HAN

Eski bir İsrailli general, İsrail’in Hamas’ı ortadan kaldıramayacağını ve ordunun Gazze’de kalması halinde yüzlerce askerin daha öleceği konusunda uyardı. Haaretz gazetesindeki köşe yazısında Netanyahu yönetimini uyaran Tümgeneral Itzhak Brik, hükümetin belirlediği hedeflere ulaşmanın yıllar alacağını söyledi.

İsrailli general, İsrail işgal gücünün “eli boş kaldığını” ve savaştaki başarısızlığının ağır bedelini ödemek için Hamas’la esir takası yapması gerektiğini söyledi. Brik, “Savaşın başlangıcından bu yana Gazze’de savaşan asker ve subaylardan aldığım bilgilere dayanarak şu sonuca vardım: İsrail ordu sözcüsü ve TV’lere çıkan askeri analistler, Hamas’ın öldüğü konusunda yalan bir tablo çiziyor. Hakikatte bizim güçlerimiz ile Hamas arasında yüz yüze çatışmalar sürüyor. Hamas ölmedi” ifadelerini kullandı.

Haaretz’deki köşe yazısında Brik, Gazze’deki savaşın yaklaşan aşamasının İsrail için son derece zor olacağını, zira İsrail’in şu ana kadar çözüm bulamadığı çeşitli engellerle karşı karşıya kaldığını belirterek, “Başbakan Netanyahu Gazze’yi Mısır’dan izole edecek bir saldırı seçeneğinin masada olduğunu söyledi. Askeri plan, Philadelphi Koridorunu (Gazze Mısır sınırı ve Refah kenti) işgal ederek, Direniş tünellerini ve rotalarını kapatmayı amaçlıyor. İsrail’in şu anda buradaki tünellerle ilgili herhangi bir çözümü yok, zira bunların engellenmesi Gazze’nin içinde 13 kilometre uzunluğunda ve 40 metre derinliğinde bir duvar inşa edilmesini gerektiriyor ve Hamas buna asla izin vermeyecek. Mısır tarafı da bunu kabul etmiyor” dedi.

Esir takası yapılsın

İsrail’in Hamas’ı ve onun siyasi ve askeri yeteneklerini sona erdirmek ya da esirleri geri almak gibi ana savaş hedeflerine büyük olasılıkla ulaşamayacağını ve bu başarısızlığın bedelinin ödeneceğini belirten Brik, ateşkes yapma pahasına da olsa esir takasına mecbur olduklarını söyledi.

Brik, İsrail’in ağır bir bedel ödememesi için stratejisini değiştirmesi ve savaşın üçüncü aşamasında Han Yunus’tan ve Gazze’nin merkezindeki kamplardan çekilmesi gerektiğini de belirtirken, “İsrail’in Hamas’ı dışarıdan kuşatması, hassas operasyonlar yürütmesi gerekiyor. Han Yunus’un içinde savaşmaya devam etmenin ve Hamas’ı çökertmeyecek ya da iktidarını ortadan kaldırmayacak taktiksel başarılar elde etmenin ne anlamı var? Gazze’de kaldığımız sürece de yüzlerce asker daha ölecek ya da yaralanacak” dedi.

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