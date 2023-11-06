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Gündem Gazze'de insani kriz! Katiller şimdi de su deposunu vurdu...
Gündem

Gazze'de insani kriz! Katiller şimdi de su deposunu vurdu...

Yeniakit Publisher
2023-11-06 21:59:00 - 2023-11-06 22:17:08

​​​​​​​İşgalci İsrail ordusu, ekmek fırınlarının ardından su depolarını da vurmaya başladı.

Şati kampındaki içme suyu deposu siyonistler tarafından bombalandı. Sivillerin en temel ihtiyaçlarına erişimi, bir kez daha büyük darbe aldı.

İşgalci İsrail, Gazze'de ayrım gözetmeden her noktayı bombalamayı sürdürüyor.

İnsanlık ve savaş suçlarına her geçen gün yenilerini ekleyen İsrail ordusu, son olarak Şati kampındaki büyük su deposu vurdu. Bölgedeki sivillerin hayata tutunmak için ellerinde kalan son birkaç kaynaktan biri de böylece yok edilmiş oldu.

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