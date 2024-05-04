Gazze’de her gün 37 çocuk annesiz kalıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail’in 7 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde her gün 37 çocuğun annesini kaybettiğini duyurdu.

UNRWA’nın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Gazze’deki savaş kadınlara yönelik bir savaş olmayı sürdürüyor” denildi.

10 bin kadın öldürüldü

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana saldırıları altındaki Gazze’de 10 bin kadının öldürüldüğü ve 19 bininin de yaralandığı belirtilen açıklamada, “Her gün 37 çocuk annesini kaybediyor” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Şartlar dehşet verici, 155 binden fazla hamile veya emziren kadın su ve hijyen malzemelerine oldukça kısıtlı bir şekilde erişim sağlıyor.”

Gazze’de siyonistler tarafından katledilen 35 bine yakın insanın yüzde 70’inden fazlasını kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Gazze’deki Medya Ofisi’ne göre en az 14 bin 850 çocuk ve 10 bin kadın 7 ayda katledildi. Yaralanan yaklaşık 78 bin kişinin de büyük bölümü yine kadın ve çocuklardan oluşuyor. Yine resmi verilere göre bölgede 18 bin çocuk anne ya da babasını ya da her ikisini kaybetmiş durumda.

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