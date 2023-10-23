Gazze'de hastaneler yakıtsız kalırsa yüzlerce böbrek hastasının hayatı da tehlikede kalacak!
Gazze’deki Sağlık Bakanlığı: Hastanelere yakıt temin edilmemesi, 38’i çocuk 1100 böbrek yetmezliği hastasının hayatını tehdit edecek.
Gazze’deki Sağlık Bakanlığı: Hastanelere yakıt temin edilmemesi, 38’i çocuk 1100 böbrek yetmezliği hastasının hayatını tehdit edecek.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı bir açıklamada konuyla ilgili uyarılarda bulundu.
Hastanelere yakıt temin edilmemesinin, 38’i çocuk 1100 böbrek yetmezliği hastasının hayatını tehdit edeceğini vurgulayan Kudra, hastanelere ve ambulanslara yakıt sağlanması için çağrı yaptı.