Gazze'de hastane koşulları endişe veriyor

Deyr el-Belah'daki Aksa Şehitleri Hastanesinde tedavi gören 83 yaşındaki Filistinli Nimet Davud, kendi ve diğer hastaların koşullarının kötüleştiğini söyledi.

Filistin yaşlı kadının sağlık durumu, içme suyu ve elektrik jeneratörlerini çalıştırmak için gerekli yakıtın bulunmaması nedeniyle diyaliz seanslarının azalması ve bu seanslarını düzenli olarak gerçekleştiremediği için giderek kötüleşiyor.

Yaşlı kadın, haftada üç yerine iki kez diyalize girebiliyor, her seansın süresi de dört yerine iki saate indirildi. Yürüyemediği için diyalize eşek arabasıyla gitmek zorunda kalan Filistinli yaşlı kadın, durumuna uygun ulaşım imkanının olmaması nedeniyle de hastaneye ulaşmakta zorluk çekiyor.

Filistinli kadının hastaneye ulaşmak için günde yaklaşık 4 saat süren uzun mesafelere katlanması, acısını ve fiziksel yorgunluğunu da artırıyor.

Savaş nedeniyle sağlık sisteminin de çöktüğü Gazze Şeridi'nin merkezinin çeşitli bölgelerinden ve güneyinden diyaliz için gelen hastalarla dolup taşan hastanede saatlerce beklemek zorunda kalan yaşlı kadının acıları da dayanılmaz bir hal alıyor.

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Filistinli 83 yaşındaki Nimet Davud, savaşın başında evi yıkıldıktan sonra Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinden Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus’un El-Mevasi bölgesine gitmek zorunda kaldı. (AA)