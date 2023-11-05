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Gündem Gazze'de 'Ebu Cendel'in Oğulları' Mahmud Abbas'a baş kaldırdı!
Gündem

Gazze'de 'Ebu Cendel'in Oğulları' Mahmud Abbas'a baş kaldırdı!

Yeniakit Publisher
2023-11-05 23:59:00 - 2023-11-06 00:05:08
Gazze'de 'Ebu Cendel'in Oğulları' Mahmud Abbas'a baş kaldırdı!

Katil İsrail'in abluka altındaki Gazze'de sivillere yönelik bombardımanı devam ederken, 'Ebu Cendel'in Oğulları' adıyla Filistin hükümetine bağlı güvenlik güçlerinden oluşan grup Mahmud Abbas yönetimine baş kaldırdı.

Gazze'de kendilerine "Ebu Cendel'in Oğulları" adını veren ve Filistin hükümetine bağlı güvenlik güçlerinden oluşan bir grup, Mahmud Abbas yönetimine baş kaldırdı.

Paylaşılan bildiride şu ifadeler kullanıldı:

“Başkan Abbas'a İsrail'e karşı somut adımlar atması için 24 saat zaman tanıyoruz. Aksi taktirde güvenlik güçleri itaatsizlik yapıp emirlere karşı gelecektir."

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