Gazze'de 'Ebu Cendel'in Oğulları' Mahmud Abbas'a baş kaldırdı!
Katil İsrail'in abluka altındaki Gazze'de sivillere yönelik bombardımanı devam ederken, 'Ebu Cendel'in Oğulları' adıyla Filistin hükümetine bağlı güvenlik güçlerinden oluşan grup Mahmud Abbas yönetimine baş kaldırdı.
Gazze'de kendilerine "Ebu Cendel'in Oğulları" adını veren ve Filistin hükümetine bağlı güvenlik güçlerinden oluşan bir grup, Mahmud Abbas yönetimine baş kaldırdı.
Paylaşılan bildiride şu ifadeler kullanıldı:
“Başkan Abbas'a İsrail'e karşı somut adımlar atması için 24 saat zaman tanıyoruz. Aksi taktirde güvenlik güçleri itaatsizlik yapıp emirlere karşı gelecektir."
Aktüel
ÖNE ÇIKAN VİDEO
İsrail basınından görülmemiş çarpıcı itiraf: Maliyet 51 milyar dolar! Duyan şaşırıyor