Gazze'de doktorlar, çocuğu cep telefonu ışığında tedavi etti
Gazze'de elektrik kesintileri nedeniyle doktorlar yaralı bir çocuğu cep telefonu ışığında tedavi etti.
Gazze'de elektrik kesintileri nedeniyle doktorlar yaralı bir çocuğu cep telefonu ışığında tedavi etti.
İsrail ordusunun Gazze'nin el-Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu ölü ve yaralılar, Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.
Elektrik kesintileri nedeniyle hastanedeki sağlık görevlileri, yaralı bir çocuğu cep telefonu ışığında tedavi ediyor.
EDİTÖR: Mücahit Talha Altın
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