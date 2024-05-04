Gazze’de can kaybı 34 bin 654’e yükseldi

İsrail ordusu Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana aralıksız şekilde saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte sivillere 3 saldırı gerçekleştirdiği, 32 kişinin hayatını kaybettiği, 41 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 34 bin 654’e, yaralananların sayısının ise 77 bin 908’e yükseldiği ifade edildi.

CIA Başkanı Mısır’da

Mısır, Katar ve ABD arabuluculuğunda gerçekleştirilen İsrail ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes anlaşması müzakereleri devam ediyor. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns, dün Mısır’ın başkenti Kahire’ye gelmişti. Burns’un müzakerelerde son duruma ilişkin bugün görüşmelerde bulunması bekleniyor.

Öte yandan, ismi açıklanmayan Hamas yetkilisi ise bugün bir heyetin başkent Kahire’ye gideceğini açıklamıştı. Yetkili, Hamas heyetinin esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerinde İsrail’in sunduğu teklife yazılı bir yanıt vereceğini belirtmiş, “Tüm direniş grupları arasında tam ve sürekli bir koordinasyon var ve direnişin talepleri konusunda görüş birliği mevcut” ifadelerini kullanmıştı.