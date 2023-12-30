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Dünya Gazze'de bulaşıcı hastalık riski artıyor
Dünya

Gazze'de bulaşıcı hastalık riski artıyor

Yeniakit Publisher
2023-12-30 15:21:00 -
Gazze'de bulaşıcı hastalık riski artıyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "insani koşullar ve yerinden edilme durumunun Gazze'de bulaşıcı hastalıkların yayılma riskini arttırmasından çok ciddi endişe duyduğunu" söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "insani koşullar ve yerinden edilme durumunun Gazze'de bulaşıcı hastalıkların yayılma riskini arttırmasından çok ciddi endişe duyduğunu" söyledi.

Ghebreyesus, dün yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'nin güneyinde kitlesel olarak insanların yer değiştirmeye devam etmesi, bazı ailelerin birden fazla kez yerinden edilmek zorunda kalması ve birçoğunun kalabalık sağlık tesislerine sığınması nedeniyle salgın hastalıklar konusunda ben ve Dünya Sağlık Örgütü'ndeki meslektaşlarım oldukça endişeliyiz" dedi.

Siyonist işgal rejimi dün (cuma), Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus şehri sakinlerinden, Gazze'nin kuzey ve merkezinden kaçan binlerce kişinin yaşadığı Refah şehrine gitmelerini istemişti.

Gazze Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, yerinden edilenlerin yüzde 50'sinin çocuk olduğunu ve bu kişilerin yeni doğanlara yönelik aşı eksikliğinin yanı sıra susuzluk, yetersiz beslenme, solunum ve cilt hastalıkları ile aşırı soğuğa maruz kaldıklarını belirtmişti.

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