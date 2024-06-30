Gazze'de bir çocuk açlıktan öldü

Gazze Şeridi'nde 9 yaşında bir çocuğun açlık sebebiyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde İsrail ablukasının yol açtığı açlık can almaya devam ediyor.

Bölge kaynakları, Gazze'nin orta kesimindeki El Aksa Şehitleri Hastanesi'nde açlık sebebiyle tedavi gören 9 yaşındaki Muhammed Kulub'un hayatını kaybettiği bildirildi.

Bir süredir açlık ve yetersiz beslenmeden muzdarip olan küçük çocuğun bölgedeki tedavi imkanlarının yetersizliği sebebiyle kurtarılamadığı ifade edildi.

Yetersiz beslenme ve açlık, özellikle bebeklerin ve çocukların vücutlarına geri dönülmesi mümkün olmayan zararlar veriyor.

Açlık sebebiyle vücudu zarar gören ve tedavi altına alınan siviller özel bakıma gereksinim duyuyor. İsrail ablukası sebebiyle bu bakım mümkün olmadığı için birçok sivil yaşamını yitiriyor.

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Son rakamlara göre Gazze'de 7 Ekim'den bu yana açlık ve susuzluğa bağlı komplikasyonlar sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40'ı geçti.

Bunların büyük kısmı bebeklerden oluşuyor.

Kaynak: Mepa News