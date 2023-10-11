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Gündem Gazze'de bebekleri öldüren İsrail, Türkiye'deki destekçilerine teşekkür etti!
Gündem

Gazze'de bebekleri öldüren İsrail, Türkiye'deki destekçilerine teşekkür etti!

Yeniakit Publisher
2023-10-11 14:55:00 - 2023-10-11 14:57:06

İsrail'in Türkiye Büyükelçiliği, kendilerine destek mesajları atan Türklere teşekkür eden bir mesaj yayınladı.

İsrail'in Türkiye Büyükelçiliği, kendilerine destek mesajları atan Türklere teşekkür eden bir mesaj yayınladı.

İsrail'in Türkiye Büyükelçiliği bölgede devam eden savaşta kendisine destek veren Türk vatandaşlarına teşekkür etti.

İsrail Büyükelçiliği'nden sosyal medya üzerinden paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Günlerdir telefon, e-mail ve sosyal medya aracılığıyla durmaksızın sizlerden mesaj geliyor. İsrail'in yanında olmanız ve desteğiniz bize güç katıyor. Bu zor zamanlarda bize ulaşan binlerce destek mesajiniz için teşekkür ederiz."

Büyükelçiliğin paylaştığı videoda konuşan Misyon Şefi Yardımcısı Nadav Markman, kendilerine destek olan Türk vatandaşlarına teşekkürlerini iletti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bombardımanlarını devam ediyor.

Saldırılarda şimdiye kadar yaklaşık bin Filistinli hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenler arasında onlarcası bebek olmak üzere yaklaşık 300 çocuk bulunuyor.

Kaynak: Mepa News

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Yorumlar

Turkler insandor zalimi desekteklemez, bogar

..... .

Nur

Destekçilerininde seninde tüm siyonistlerin Allah belasını versin
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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