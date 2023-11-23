Gazze'de ateşkes sabah 7'de başlıyor! İşte anlaşmanın detayları

İsrail ve Filistin arasında varılan esir takası anlaşması kapsamında insani aranın yarın başlaması beklenirken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları anlaşmanın detayları hakkında açıklama yaptı.

Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki insani aranın yarın yerel saatle 07.00’de (TSİ 08.00) başlayacağını ve 4 gün süreceğini doğrulayarak, Kassam Tugayları ve diğer "Filistinli gruplar" dört günlük insani ara boyunca "tüm askeri faaliyetlerini durduracağı" ve İsrail güçlerinin de aynı şekilde hareket edeceği belirtildi.

İnsani ara boyunca İsrail uçaklarının Gazze Şeridi’nin güneyinde uçuş yapmayacağı ifade edilen açıklamada, Gazze kenti ve Gazze Şeridi’nin kuzeyinde İsrail uçaklarının yerel saatle 10:00 - 16:00 arasında günde 6 saat süreyle durduracağı belirtildi.

Gazze Şeridi’nde serbest bırakılan her İsrailli esire karşılık, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 3 Filistinli tutsağın serbest bırakılacağı aktarılan açıklamada, “Dört gün içinde, 19 yaşından küçük kadın ve çocuklardan oluşan toplam 50 İsrailli esir serbest bırakılacak” denildi.

Anlaşma kapsamında Gazze Şeridi’nin tamamı için tıbbi malzeme içeren 200 yardım kamyonunun bölgeye girişine her gün izin verileceği ifade edilen açıklamada, yemeklik gaz da dahil olmak üzere günde 4 yakıt kamyonunun da Gazze Şeridi’ne girmesine izin verileceği aktarıldı.

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