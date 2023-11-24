Gazze'de ateşkes! Filistinliler evlerine dönüyor
Gazze'de siyonistlerin kabul etmek zorunda kaldığı 4 günlük ateşkesle birlikte Filistin halkı evlerine dönmeye başladı.
7 Ekim'de başlayan bombardımanda 15 bine yakın Gazzeli sivil şehit olurken, on binlerce Filistinli de evlerinden edildi.
Filistinliler katil İsrail'in ateşkesi kabul etmesiyle birlikte evlerine dönmeye başladı.
Çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan siviller eğer İsrail sözünü tutarsa ve evleri bombardımanda yıkılmadıysa, güven içinde 4 gün geçirecek.