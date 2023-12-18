Gazze'de 93 sağlık personeli gözaltında! 'Sağlık sistemi çöktü'
Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze'de 93 sağlık personelinin insanlık dışı koşullar altında gözaltında olduğunu duyurdu.
El-Kudra, Gazze'nin kuzeyinde yüzbinlerce yaralının, hamile kadının, çocuk ve kronik hastanın sağlık hizmetinden mahrum kaldığını belirterek, uluslararası toplumun sessiz kalması nedeniyle İsrail’in hastanelere yönelik saldırılarının devam ettiğini ifade etti.
El-Kudra açıklamasında, Gazze’nin kuzeyinde görevli 93 sağlık personelinin insanlık dışı koşullar altında gözaltına olduğunu hatırlattı.
İsrail saldırılarında 310 sağlık personelinin hayatını kaybettiğini ve 102 ambulansın kullanılamaz hale geldiğini aktaran el-Kudra, bombardıman nedeniyle Gazze’de 22 hastane ve 52 sağlık ocağının faaliyet dışı kaldığını belirtti.
Uluslararası sağlık kuruluşlarına çağrı!
Acilen 5 bin yaralının tedavi için yurt dışına çıkarılması gerektiğini aktaran el-Kudra, Gazze Şeridi'nin çocuk aşısına olan ihtiyacın devam ettiğini ifade etti. Sağlık ekipleri barınma merkezlerinde 350 bin bulaşıcı hastalık vakası tespit ettiğini aktaran el-Kudra, uluslararası kurumlara 700 binden fazla çocuk, 50 bin hamile kadın, bin 100 diyaliz hastası, 350 kronik hasta ve binlerce yaralıya sağlık hizmeti sağlanması çağırısında bulundu.
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