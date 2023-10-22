Gazze'de 64 sağlık personeli şehit edildi!

Açıklama derneğin başkanı Dr. İbrahim Bedri'den geldi.

Dr. Bedri, "Saldırılarda 64 sağlık personeli şehit edilmiş, 7 hastane, 21 sağlık merkezi ve 23 ambulans kullanılamaz hale gelmiştir." dedi.

"Bu katliam büyük bir savaş suçudur." diyen Dr. Bedri, şu ifadeleri kullandı:

Saldırıların yoğun şekilde devam etmesi, yaralı sayısının çok fazla olması ve bütün hastanelerin kapasitesinin tamamen dolması sebebiyle tahliye işlemi mümkün değildir. Filistin Sağlık Bakanlığı 729'u çocuk olmak üzere bin 400 kayıp ihbarı aldıklarını açıklamıştır. Hava saldırılarının aralıksız devam etmesi ve ekipman yetersizliği nedeniyle enkaz altındaki kişilere ulaşılamadığını ve kurtulma ihtimallerinin giderek azaldığını ifade etmiştir.

Dr. Bedri konuşmasının devamında kamuoyuna şöyle seslendi: Öncelikli olarak yeterli miktarda ilaç ve tıbbi malzeme girişine müsaade edilmesini istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın bölgeye gemi hastane gönderme ve Gazze'de sahra hastaneleri kurma önerisini destekliyor ve en acil şekilde hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Türkiye'deki Filistinli Tabipler ve Sağlık Mensupları Derneği doktorları olarak halkımızın yaralarını sarmak için bizzat bölgeye gitmeye hazırız ve ilgili kurumlara başvurumuzu yapmış bulunmaktayız.

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