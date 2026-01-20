Gazze'de 6 aylık bebek soğuktan şehit oldu

Katil İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde süren insani kriz, kışın sert şartlarıyla daha da ağırlaştı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgede etkili olan sert kış şartları nedeniyle 6 aylık Şeza Ebu Cerrad isimli bebeğin hipotermi sonucunda hayatını kaybettiği belirtilirken, soğuk nedeniyle ölenlerin sayısının 9'a yükseldiği aktarıldı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasına rağmen 466 kişi öldü

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıların bilançosunun da bildirildiği açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 1 cenazenin ve 7 yaralının getirildiği kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasından bu yana ölenlerin sayısının 466'ya, enkaz altından çıkarılanların sayısının 713'e, yaralı sayısının da bin 294'e yükseldiği belirtildi. İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 71 bin 551'e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 171 bin 372'ye ulaştığı aktarıldı.