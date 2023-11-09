  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Gazze'de 3 binden fazla kişi kayıp!
Dünya

Gazze'de 3 binden fazla kişi kayıp!

Yeniakit Publisher
2023-11-09 10:37:00 -
Gazze'de 3 binden fazla kişi kayıp!

Siyonist işgal rejiminin yoğun bombardımanına maruz kalan Gazze Şeridi'nde, en az 3 bin kişiden haber alınamadığı belirtildi.

Siyonist işgal rejiminin yoğun bombardımanına maruz kalan Gazze Şeridi'nde, en az 3 bin kişiden haber alınamadığı belirtildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, siyonist işgal rejimi saldırılarında yıkılan binaların enkazında kalanların olduğunu, 3 binden fazla kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunulduğunu söyledi.

Siyonist işgal rejiminin son saldırılarında şehid olanların neredeyse yarısının Gazze Şeridi'nin güneyinden olduğunu aktaran Maruf, iddia edildiği gibi bölgede güvenlik koridoru veya güvenli bir alanın bulunmadığını belirtti.

Maruf, Gazze kenti ve kuzey bölgelerinden, siyonist işgal rejiminin "güvenli" olduğunu iddia ettiği Gazze Şeridi'nin güneyine giden 1050 kişinin şehid edildiğini kaydetti. (İLKHA)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail Müslümanların gözü önünde katliam yapıyor! Efendimiz'in (sav) günümüze ışık tutan hadis-i şerifi!
İSLAM

İsrail Müslümanların gözü önünde katliam yapıyor! Efendimiz'in (sav) günümüze ışık tutan hadis-i şerifi!

Siyonist İsrail İslam aleminin gözü önünde Müslümanları katlederken, Efendimiz'in (sav) Ebu Davud'dan rivayet edilen hadis-i şerifi günümüze..
Yargıtay'dan bir ilk! 'Yetkisini aştı' denilerek Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu
Gündem

Yargıtay'dan bir ilk! 'Yetkisini aştı' denilerek Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Can Atalay hakkında ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyele..
İsrail'i destekleyen ABD'den şaşırtan çağrı: Filistinliler tarafından yönetilmelidir!
Dünya

İsrail'i destekleyen ABD'den şaşırtan çağrı: Filistinliler tarafından yönetilmelidir!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "başarılı barış süreci için Gazze'de kurulacak yeni hükümetin Filistinliler tarafından yönetilmesi" ger..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23