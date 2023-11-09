Gazze'de 3 binden fazla kişi kayıp!
Siyonist işgal rejiminin yoğun bombardımanına maruz kalan Gazze Şeridi'nde, en az 3 bin kişiden haber alınamadığı belirtildi.
Siyonist işgal rejiminin yoğun bombardımanına maruz kalan Gazze Şeridi'nde, en az 3 bin kişiden haber alınamadığı belirtildi.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, siyonist işgal rejimi saldırılarında yıkılan binaların enkazında kalanların olduğunu, 3 binden fazla kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunulduğunu söyledi.
Siyonist işgal rejiminin son saldırılarında şehid olanların neredeyse yarısının Gazze Şeridi'nin güneyinden olduğunu aktaran Maruf, iddia edildiği gibi bölgede güvenlik koridoru veya güvenli bir alanın bulunmadığını belirtti.
Maruf, Gazze kenti ve kuzey bölgelerinden, siyonist işgal rejiminin "güvenli" olduğunu iddia ettiği Gazze Şeridi'nin güneyine giden 1050 kişinin şehid edildiğini kaydetti. (İLKHA)
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