Gazze’de 22 bin çocuk yetim kaldı! Bu Gazzeli çocuğun gözlerine bak İsrail eğer ölmez de yaşarsa!

Toplam nüfusu 1,8 milyonu aşan Gazze'de 22 bin yetim çocuk yaşıyor. Bu çocukların büyük bir çoğunluğu ailelerini savaşta kaybetti. Birleşmiş Milletler'e göre yalnızca İsrail'in Gazze'ye yönelik 2014'teki son saldırısında 1500 çocuk yetim kaldı.

Gazze'de yetim çocuklara öncelikle akrabaları sahip çıkıyor. Dayılar, amcalar, halalar, teyzeler...

Al Jazeera'dan Can Hasasu'nun haberine göre; Gazze'nin Der El Balah Mülteci Kampı'nda yaşayan Basil Attar, yeğenleri Emire ve Lana'yı kendi çocukları ile birlikte büyütüyor. İşte İsrail uçakları tarafından bombalanan evden mucizevi bir şekilde çıkan iki kız kardeşin hikayesi...



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Attar, kızların bu evde mutlu olduklarını düşünüyor:

“Dayıları olarak kızlarla aynı ailenin üyeleri gibi yaşıyoruz ki normal yaşamlarında bir sıkıntı yaşamasınlar. Benim çocuklarla normal bir aile yaşantısı sürüyorlar.”

İsrail'in son büyük saldırısının üzerinden iki yıl geçti. Gazze sokaklarındaki enkaz kaldırıldı, yıkılan evlerin yerine yenileri yükseliyor. Bu evlerden birinde, dış duvarda bir isim listesi dikkatimizi çekiyor. Üzerinde “Cinayetin tanığı” yazan taş kitabede İsrail bombardımanında ölen 11 kişilik aile fertlerinin isimleri yazıyor. Bu enkazdan sağ kurtulan üç kardeşe dedeleri Cemal Mahmut bakıyor:

“Bu binanın bombardıman sonucu yıkılması ve içinde yaşayan ailenin şehit olması sonucu burada dört çocuk öldü, üç çocuk da yetim kaldı. Babalarını, dedelerini, babaannelerini, amcalarını, yengelerini ve kuzenlerini kaybettiler. Allah'tan başka kimseleri kalmadı.”

YETİMLERİN İNTİKAM ARZUSU

Savaş bütün Gazzelileri olumsuz etkiledi. En çok da çocukları. Sokakta, evde, okulda... Gazzeli çocukların en çok sevdiği oyun ‘direnişçi, İsrail savaşı'. Uzmanlara göre, özellikle ebeveynlerini İsrail operasyonları sırasında kaybeden çocuklarda şiddet eğilimi ve intikam arzusu çok yaygın.

Gazze'de 1949 yılından beri faaliyet gösteren Emel Çocuk Yetiştirme Yurdu, yetim çocuklar konusunda köklü bir müessese. Yetiştirme Yurdu'nun psikolojik danışmanlarından Numan Kemal, yetim çocukların normalleşmesi için çaba harcadıklarını aktarıyor:

“Çocuklarda şiddet, düşmanlık ve nefret duygularının gelişmesini istemiyoruz. Onları yaşlarının gereği olan masumiyetlerine döndürmek bu hisleri değiştirmeye çalışıyoruz.”