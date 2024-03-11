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Gündem Gazze'de 2 bebek daha açlıktan öldü!
Gündem

Gazze'de 2 bebek daha açlıktan öldü!

Yeniakit Publisher
2024-03-11 15:36:00 - 2024-03-11 15:37:52
Gazze'de 2 bebek daha açlıktan öldü!

İsrail zulmü altındaki Gazze'de açlık sebebiyle 2 bebek daha hayatını kaybetti.

İsrail'in insani yardımları engellediği Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme sebebiyle ölen çocukların sayısı 20'ye yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gazze'nin kuzeyindeki açlık felaketinin özellikle kronik hasta, çocuk ve hamile kadınlar için öldürücü seviyelere çıktığı kaydedildi.

Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerde kaydedilen bebeklerin görüntüleri de izleyenlerin içini sızlattı. Hastanelerde yetersiz beslenme sebebiyle daha fazla bebeğin hayatını kaybetmesinden endişe ediliyor.

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