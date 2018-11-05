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'Gazze Yaşamayı Hak Ediyor' kampanyası hedefi aştı

Gazze’ye yardım amacıyla Katar’da başlatılan "Gazze Yaşamayı Hak Ediyor" kampanyasında 14,5 milyon Riyal toplandı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 09:05
'Gazze Yaşamayı Hak Ediyor' kampanyası hedefi aştı

 

Katar Hayır Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Yaşamayı Hak Ediyor" temasıyla 7 Ekim'de başlatılan ve cuma günü sona eren kampanyada 14,5 milyon Katar Riyali (yaklaşık 4 milyon dolar) toplandığı ifade edildi.

Kampanyayla sanitasyon, su ve sosyal refah alanlarındaki pek çok projenin hayata geçirilebilmesi için başlangıçta 10 milyon Riyal (yaklaşık 2,8 milyon dolar) toplanmasının hedeflendiği, ancak bu meblağın üstüne çıkıldığı kaydedildi.

"Çalışmalara derhal başlayacağız"

Kurum, Gazze'deki ofisi aracılığıyla söz konusu projelerin hayata geçirilmesi için derhal çalışmalara başlanacağını dile getirdi.

Gazze'de, İsrail'in 2006'dan bu yana uyguladığı abluka ve Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı çalışmalarının sonuç getirmemesi nedeniyle büyük ekonomik sıkıntılar yaşanıyor.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 09:05
  1. Gazze
  2. Katar
  3. Anadolu Ajansı

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