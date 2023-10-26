TBMM Genel Kurulu'nda söz alan HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, şayet somut adımlar atılmazsa bugün Gazze’ye yönelen siyonist işgalcilerin yarın Türkiye’ye yöneleceğine işaret etti. Dinç, Gazze'nun tüm sahtekarların maskesini düşürdüğünü belirtti.

TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alan HÜDA PAR Gençlik Politikaları Başkanı ve Mersin Milletvekili Faruk Dinç, siyonist işgalcilerin ablukası altındaki Gazze’deki insanlık dışı vahşete dikkat çekerek, Meclis'in kınama mesajları yerine somut adımlar atması gerektiğini söyledi.

Genel Kurul'da konuşan Dinç, “Gazze 7 Ekim’den beri bombardıman altında. 15 dakikada bir, bir çocuk öldürülüyor. Dün gece 140 Filistinli katledildi. 400 bina hedef alındı. 7 Ekim’den bu yana katledilen çocuk sayısı 2 bin 55, katledilen kadın sayısı bin 119... kundaktaki bebeler öldürülüyor, emziren anneler katlediliyor, yaşlılar, engelliler ve kısacası insanlık öldürülüyor. Siyonistler bugün Gazze’ye yarın Türkiye’ye yönelecekler. Sözde insan hakkı savunucuları, kadın hakları savunucuları ve çocuk hakları savunucuları söz konusu Müslüman evlatları olunca kör ve sağırdırlar. Gazze tüm sahtekarların maskesini düşürdü. Bu Meclis, bu soykırımı durduracak kararlar almalı ve kınama yerine somut adımlar atmalıdır.” ifadelerine yer verdi.