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Gündem Gazze tarihte görülmemiş bir barbarlıkla karşı karşıya: Siyonist İsrail, kasten fırınları hedef alıyor
Gündem

Gazze tarihte görülmemiş bir barbarlıkla karşı karşıya: Siyonist İsrail, kasten fırınları hedef alıyor

Yeniakit Publisher
2023-10-19 17:16:00 -
Gazze tarihte görülmemiş bir barbarlıkla karşı karşıya: Siyonist İsrail, kasten fırınları hedef alıyor

srail’in Gazze’ye saldırıları 13. günde devam ediyor. İsrail, Gazze şehrindeki bir fırının çevresini vurdu.

 

Abluka altındaki Gazze’deki hükümetin medya ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze’deki fırınları ve çevresini kasten hedef aldığı belirtildi.
İsrail’in Gazze’ye saldırıları 13. günde devam ediyor. İsrail, Gazze şehrindeki bir fırının çevresini vurdu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, bölgede büyük hasar meydana geldiği görüldü.

İsrail, 5 fırını ve çevresini vurdu

Abluka altındaki Gazze’deki hükümetin medya ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in ekmek kuyruğunda bekleyen sivillerin bulunduğu 5 fırını ve çevresini hedef aldığı bildirildi. İsrail’in fırınları ve çevresini kasıtlı olarak bombaladığı, saldırılarda onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı aktarıldı. İsrail’in fırınları hedef alarak mümkün olan en fazla sayıda can kaybına yol açmayı ve bölgedeki insani durumu daha da kötüleştirmeyi amaçladığı vurgulandı. Açıklamada, "Bu, işgalin (İsrail’in) suç işleme konusunda kırmızı çizgilerinin olmadığını kanıtlıyor ve vurulan noktaların niteliğini bir kez daha dünyaya gösteriyor" ifadeleri kullanıldı. Uluslararası topluma kararlı bir duruş sergilemesi ve İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırganlığına son verilmesi için ’acil müdahale’ çağrısında bulunuldu.
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