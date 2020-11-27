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Aktüel Gazze ilk kez Arap ülkelerine zeytinyağı ihraç ediyor
Aktüel

Gazze ilk kez Arap ülkelerine zeytinyağı ihraç ediyor

Yeniakit Publisher
2020-11-27 00:01:20 -
Gazze ilk kez Arap ülkelerine zeytinyağı ihraç ediyor

GAZZE (AA) - Gazze'deki Tarım Bakanlığı, ilk kez Arap ülkelerine zeytinyağı ihracatı yaptığını duyurdu.

Tarım Bakanlığı Sözcüsü Edhem el-Beysuni AA muhabirine yaptığı açıklamada, ürünün bölgeye yeterliliğinin sağlanmasının ardından ilk kez 24 ton zeytinyağının Arap ülkelerine ihraç edildiğini söyledi.

İhracat sürecinin Gazze Şeridi'nde mal fazlasının sağlanmasına bağlı olduğunu ifade eden Beysuni, şu an Gazze Şeridi'nde üretilen zeytinyağından Arap ülkelerine ihraç edilen miktarın deneme niteliğinde olduğunu dile getirdi.

Gıda ve tarım ürünleri tüccarı Hamdi Cercavi, Suudi Arabistan'a 990 teneke (15 ton), Birleşik Arap Emirlikleri'ne de (BAE) 600 teneke (9 ton) zeytinyağı ihraç ettiğini aktardı.

Cercavi, bu durumun çiftçilerin kayıplarının telafi edilmesine ve mali koşullarının iyileştirilmesine katkı sağladığını vurguladı.

Tarım Bakanlığının verilerine göre, Filistin'in zeytinyağı üretimi, 4 bin tonu Gazze'de olmak üzere yaklaşık 14 bin tona ulaştı.

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