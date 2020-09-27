  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı çift yönlü açıldı
Aktüel

Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı çift yönlü açıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-27 11:52:07 -
Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı çift yönlü açıldı

GAZZE (AA) - İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, 3 gün süreyle çift yönlü olarak açıldı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mısır yönetiminin istisnai olarak sınır kapısını açtığı ve yolcu otobüslerinin hareket ettiği belirtildi.

Açıklamada Refah Sınır Kapısı'nın 3 gün süreyle açık kalacağı aktarıldı.

Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, mart ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik önlemler kapsamında çift yönlü geçişlere kapatılmıştı.

Yurt dışında mahsur kalan Filistinlilerin dönüşü için mart ayından bu yana tek taraflı olarak açılan sınır kapısı, ikinci kez çift yönlü olarak açılacak.

Gazze Şeridi'ne giriş çıkışların yapıldığı 7 sınır kapısından Mısır'ın kontrolündeki Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor.

Bu 6 kapıdan ticari amaçla kullanılan 4'ü Hamas'ın seçimleri kazanarak görevi devralmasının ardından Haziran 2007'de İsrail tarafından kapatılmıştı. Diğer iki kapıdan Beyt Hanun yabancı pasaport taşıyanlar, hasta ve iş adamlarının Batı Şeria'ya geçişi; Kerm Ebu Salim ise bazı ticari ürünlerin geçişi için kullanılıyor. Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun çeşitli gerekçelerle sık sık kapatılıyor.

Mısır yönetimi de 2013'te gerçekleşen askeri darbenin ardından Refah Sınır Kapısı'nı neredeyse tamamen kapalı tutuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Medya dünyasının acı kaybı! Yeniakit.com.tr aracılığıyla böyle seslenmişti
Gündem

Medya dünyasının acı kaybı! Yeniakit.com.tr aracılığıyla böyle seslenmişti

44 yaşında koronavirüse yenik düşen Kanal Urfa Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toru'nun vefatı basın camiasını yasa boğdu. Vatans..
Biden ABD askerlerine böyle seslendi: Alkışlayın sizi aptal p.çler!
Dünya

Biden ABD askerlerine böyle seslendi: Alkışlayın sizi aptal p.çler!

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimlerdeki rakibi Joe Biden askerlerin önündeki konuşması dinleyenleri şok etti. Görüntülerde Biden'ın kendisi..
Yunanistan'dan provokatif açıklama: Asla kabul edilemez
Gündem

Yunanistan'dan provokatif açıklama: Asla kabul edilemez

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimi tırmandıracak bir açıklamada bulundu. Uluslararası anlaşmaları ç..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı