Gazze içinde ne konuşuluyor: Hamas’ın başına kim geçecek?

SERDAR KILIÇ / İSTANBUL

İsmail Haniye'nin şahadeti sonrası, Haniye’nin yerine geçecek isim kim olacak? Hamas’ın geçen yıllarda birçok liderini kaybetmiş olmasına rağmen kurumsallaşmış yapısı ile hızla yeni lider seçmesi bekleniyor.

Öncelikle potansiyel adaylara bakalım;

YAHYA SİNVAR

Yahya Sinvar, Gazze’deki Hamas’ın lideri olarak biliniyor. 7 Ekim operasyonunu Silvar’ın planladığı biliniyor. Hamas’ın şahin kanadı olarak bilinen Silvar, İsrail ile Hamas arasında 2011 yılında yapılan bir takas anlaşmasıyla İsrail hapishanesinden serbest bırakılmıştı.

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HALİD MEŞAL

2004'ten 2017'ye kadar Hamas'ı yöneten Halid Meşal’in Hamas’ın başına geçecek en güçlü aday olarak öne çıkıyor. Halid Meşal, 1997 yılında İsrailli subayların Ürdün'ün başkenti Amman'da kendisine başarısız bir suikast girişiminde bulunarak zehir enjekte etmesiyle tanınmış, o suikasttan kurtulmuştu.

MERVAN ISA

Düşman tarafından görülmemekle ünlenen Mervan İsa, "Gölge Adam" ismi ile tanınıyor. Mervan İsa Hamas’ın karar alıcı isimlerinden biri olarak biliniyor.

HALİL EL-HAYYA

Halil el-Hayya, müzakereci bir lider olarak biliniyor. İsrail ile dolaylı ateşkes görüşmelerinde Hamas ekibine liderlik eden el-Hayya, Haniye’nin şehit olduğu gün Tahran’da bulunuyordu ancak başka bir odada kalıyordu. Halil el-Hayya’nın tüm ailesi İsrail tarafından şehit edildi.

MAHMUD EL-ZAHAR

79 yaşında ve bir doktor olan Mahmud el-Zahar, İsrail ve Hamas karşıtları hakkındaki sert görüşleri nedeniyle "General" ismiyle biliniyor. İsrail'in 2003 yılındaki suikast girişiminden kurtuldu.

MUHAMMED ŞABANA

Şabana, Hamas'ın sağ kalan askeri komutanlarından biri ve grubun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta bulunan askeri kuvvetin başında yer alıyor. İsrail güçlerine saldırı düzenlemek için kullanılan Refah'taki tünel ağının Şabana tarafından inşa ettirildiği biliniyor.

RAVHİ MUSHTAHA

Ravhi Mushtaha, Hamas’ın istihbarat biriminin başı olarak tanınıyor. İsrail’e karşı istihbarat sağlayan Filistinlileri takip ettirdiği biliniyor. Ravhi Mushtaha’da liderlik konusunda öne çıkıyor.

SEÇİM TARTIŞMALI MI OLACAK?

Ancak tüm bu isimlerin içinde öne çıkan kişi olan Halid Meşal’in dünyada tanınırlık ve müzakere konusunda daha ılımlı olması sebebi ile Hamas’ın başına geçmesi bekleniyor. Ancak Hamas içinde Meşal muhalifleri olduğu iddia ediliyor. Hamas’ın Gazze’deki liderleri Yahya Sinvar’ın Halid Meşal’in Hamas liderliğinin netleşmediğini ve bu şekilde anılmasını istememesi bu durumu gözler önüne seriyor. Tartışmaların nedeninin ise Gazze’deki İran yardımları ve siyasi bağ.

İddialara göre; İsmail Heniye ile Yahya Sinvar’ın İran'la ilişkileri genişletmek istediği biliniyordu. 2017’de Halid Meşal’in İran ile uzaklığı nedeni ile Hamas liderliğinden uzaklaştırıldığı iddialar arasında. Halid Meşal’in yeniden lider konumuna gelmesi, Hamas’ın İran’la ‘’göbekten bağının’’ kopması anlamına geldiği düşünülüyor.