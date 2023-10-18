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Gündem Gazze için Lübnan ve Ürdün'de ulusal yas!
Gündem

Gazze için Lübnan ve Ürdün'de ulusal yas!

Yeniakit Publisher
2023-10-18 02:15:00 -
Gazze için Lübnan ve Ürdün'de ulusal yas!

Ürdün ve Lübnan hükümetleri Gazze'deki hastaneye yönelik düzenlenen saldırı sebebiyle ülkelerinde yas ilan ettiklerini duyurdu.

Ürdün hükümeti, Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırı sonucu şehit olanlar için ülkede yarından itibaren 3 gün yas ilan edildiğini duyurdu.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını "Gazze'deki Baptist Hastanesi katliamı, göz ardı edilemeyecek iğrenç bir savaş suçudur" ifadesini kullanarak kınadı.

Öte yandan Lübnan da, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısının ardından çarşamba günü ulusal yas ilan etti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Başbakan Necib Mikati, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısının ardından yarın bir günlük yas ilan edilmesi için genelge yayımladı.

Alınan karar gereğince, yarın resmi kurumlarda dalgalanan tüm bayraklar yarıya indirilecek.
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Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini belirtmişti.

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