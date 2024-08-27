İsrail'in 326 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı her geçen saat yükselirken dünya kamuoyunun bu vahşete sessiz kalması herkesin canını acıtıyor.

Türkiye, İsrail'in alçak saldırılarına en çok ses yükselten ülkelerden birisi olarak öne çıkıyor.

Gazze Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki çekmek amacıyla Bursa'da önemli bir organizasyona hazırlanıyor.

"Gazze için kunuta davetlisin! Ailenle birlikte seccadeni al gel" sözleriyle yapılan çağrıya büyük bir katılım bekleniyor.

Yıldırım Belediyesi Bayrak alanında yapılacak olan organizasyona konuşmacı olarak gazeteci yazar Kenan Alpay katılacak.

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