Gazze için anlamlı karar! Ak Parti’de adaylık hareketliliği

Türkiye'de gözler, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yerel seçimlere çevrildi.

31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimler hazırlıkları için kolları sıvandı.

AK Parti'nin, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için çalışmaları fiilen başladı.

Bu bağlamda AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısında, Merkez Yürütme Kurulu, yerel seçimlere ilişkin MKYK’ya yetki verdi.

Başvurular 17 Kasım'da son

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Takvime göre 9 Kasım Perşembe günü başlayacak olan aday başvuruları, 17 Kasım’da sona erecek.

AK Parti’de 2024 yılı Ocak ayı sonunda da beyannamenin açıklanması ve adayların tanıtılması bekleniyor.

Bir diğer yandan AK Parti’de belediye başkanlığı adaylığı için başvuru ücretlerinde değişiklik yapıldı.

Buna göre yeni ücretler şu şekilde;

Büyükşehir belediye başkan aday adayları 50 bin TL

İl belediye başkan aday adayları 30 bin TL

İlçe belediye başkan aday adayları 20 bin TL

Belde belediyeleri 10 bin TL

Büyükşehir meclis üyesi 10 bin TL

İl genel meclis üyesi 5 bin TL

Kadınlardan yarısı engellilerden dörtte biri alınacak

Bir diğer yandan kadın adaylardan bu ücretlerin yarsının ve engelli adaylardan ise dörtte birinin alınacağı aktarılıyor.

Adaylık ücretleri Gazze'ye gönderilecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, aday müracaatlarının bugün başlayacağını vurgulayarak devam etti.

Ön başvurunun dijital ortamda alınacağını söyleyen Yavuz, sonrasında aday formunun sıcak imzalı şekilde partiye teslim edilmesi gerektiğini anlattı.

Yavuz, AK Parti’nin bu seçimde adaylık aidatı almacağını, bunun yerine Gazze’ye bağış toplanacağını söyledi.

İşte o açıklama;

Bağışlar tüm dünyanın gözleri önünde soykırıma varan saldırılardan etkilenen Gazzeli kardeşlerimiz için AFAD tarafından kendilerine ulaştırılacak.

Mevcut milletvekilleri başvuru yapamayacak

Bir diğer yandan AK Parti’nin mevcut milletvekillerinin kendilerine görev verilmediği sürece aday adaylığı için başvuruda bulunamayacağı vurgulandı.

Meclis üyeliği ve il genel meclisi üyeliği başvuruları da bugün başlarken, bu süreç de 3 Aralık’a kadar sürecek.