Gazze hükümeti basın ofisi 220 günlük bilançoyu açıkladı! Kahreden detaylar
Gazze hükümeti basın ofisi tarafından İsrail'in 220 gündür devam eden bombardımanına ilişkin üzen istatistikler paylaşıldı.
Katil İsrail mücahid Kassam Tugayları'nın meşru müdafa hakkı kapsamındaki Aksa Tufanı operasyonuna soykırımla karşılık verdi.
Gazze Hükümeti'nin basın ofisi tarafından 220 günün korkunç bilançosu açıklandı.
İşte aaralıksız süren bombardımana ilişkin üzen detaylar:
İsrail ordusunun işlediği katliamlarda ölen kişi sayısı (3,123)
(45,091) şehit ve kayıp
ÖNE ÇIKAN VİDEO
(10,000) kayıp kişi
Hastanelere ulaşan şehit cenazesi (35,091)
(15,103) şehit çocuk
(31) açlıktan ölen kişi
(9,961) şehit kadın
(492) şehit tıbbi personel
(69) şehit sivil savunma görevlisi
(143) gazeteci şehit
Hastanelerin içindeki (7) toplu mezardan (520) şehit cenazesi çıkarıldı
Yaralı ve sakat kalan kişi sayısı (78,827)
Mağdurların %72'si çocuklar ve kadınlardan oluşuyor
(17,000) çocuk yetim kaldı
Tedavi için seyahat etmeye ihtiyaç duyan (11,000) yaralı
Ölümle yüz yüze olan (10,000) kanser hastası
Hijyen koşulları sonucu (1,095,000) kişi bulaşıcı hastalıklara yakalandı
Hepatit B virüsü enfeksiyonları (20,000) vaka
Sağlık hizmetlerinin olmaması nedeniyle tehlikede olan (60,000) hamile kadın
İlaç girişinin engellenmesi sonucu risk altındaki (350,000) kronik hasta
Gazze'den tutuklanan kişi sayısı (5,000)
Tutuklanan sağlık personeli (310) kişi
Adını bildiğimiz tutuklu gazeteci sayısı (20)
Gazze'de yerinden edilen kişi sayısı (2) milyon
İşgal tarafından yok edilen hükümet binası sayısı (186)
İşgal tarafından tamamen yok edilen okul ve üniversite sayısı (103)
Kısmen yok edilen okul ve üniversite sayısı (311)
Tamamen yok edilen cami sayısı (247)
Kısmen yok edilen cami sayısı (326)
İşgal tarafından hedef alınan ve yok edilen (3) kilise
İşgal tarafından tamamen yok edilen (86,000) konut birimi
Kısmen yok edilen (294,000) konut birimi
Gazze'ye atılan (75,000) ton patlayıcı
Hizmet dışı bırakılan (33) hastane
Hizmet dışı bırakılan (55) sağlık merkezi
Hedef alınan ve yok edilen (160) sağlık tesisi
İşgal tarafından hedef alınan ve yok edilen (126) ambulans
Hedef alınan ve yok edilen (206) tarihi ve kültürel sit alanı
Gazze'ye yönelik soykırımın doğrudan mali kaybı (33) milyar dolar
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