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Gündem Gazze hükümeti basın ofisi 220 günlük bilançoyu açıkladı! Kahreden detaylar
Gündem

Gazze hükümeti basın ofisi 220 günlük bilançoyu açıkladı! Kahreden detaylar

Yeniakit Publisher
2024-05-13 22:15:00 - 2024-05-13 22:42:27
Gazze hükümeti basın ofisi 220 günlük bilançoyu açıkladı! Kahreden detaylar

Gazze hükümeti basın ofisi tarafından İsrail'in 220 gündür devam eden bombardımanına ilişkin üzen istatistikler paylaşıldı.

Katil İsrail mücahid Kassam Tugayları'nın meşru müdafa hakkı kapsamındaki Aksa Tufanı operasyonuna soykırımla karşılık verdi.

Gazze Hükümeti'nin basın ofisi tarafından 220 günün korkunç bilançosu açıklandı.

İşte aaralıksız süren bombardımana ilişkin üzen detaylar:

İsrail ordusunun işlediği katliamlarda ölen kişi sayısı (3,123)

(45,091) şehit ve kayıp
ÖNE ÇIKAN VİDEO

(10,000) kayıp kişi

Hastanelere ulaşan şehit cenazesi (35,091)

(15,103) şehit çocuk

(31) açlıktan ölen kişi

(9,961) şehit kadın

(492) şehit tıbbi personel

(69) şehit sivil savunma görevlisi

(143) gazeteci şehit

Hastanelerin içindeki (7) toplu mezardan (520) şehit cenazesi çıkarıldı

Yaralı ve sakat kalan kişi sayısı (78,827)

Mağdurların %72'si çocuklar ve kadınlardan oluşuyor

(17,000) çocuk yetim kaldı

Tedavi için seyahat etmeye ihtiyaç duyan (11,000) yaralı

Ölümle yüz yüze olan (10,000) kanser hastası

Hijyen koşulları sonucu (1,095,000) kişi bulaşıcı hastalıklara yakalandı

Hepatit B virüsü enfeksiyonları (20,000) vaka

Sağlık hizmetlerinin olmaması nedeniyle tehlikede olan (60,000) hamile kadın

İlaç girişinin engellenmesi sonucu risk altındaki (350,000) kronik hasta

Gazze'den tutuklanan kişi sayısı (5,000)

Tutuklanan sağlık personeli (310) kişi

Adını bildiğimiz tutuklu gazeteci sayısı (20)

Gazze'de yerinden edilen kişi sayısı (2) milyon

İşgal tarafından yok edilen hükümet binası sayısı (186)

İşgal tarafından tamamen yok edilen okul ve üniversite sayısı (103)

Kısmen yok edilen okul ve üniversite sayısı (311)

Tamamen yok edilen cami sayısı (247)

Kısmen yok edilen cami sayısı (326)

İşgal tarafından hedef alınan ve yok edilen (3) kilise

İşgal tarafından tamamen yok edilen (86,000) konut birimi

Kısmen yok edilen (294,000) konut birimi

Gazze'ye atılan (75,000) ton patlayıcı

Hizmet dışı bırakılan (33) hastane

Hizmet dışı bırakılan (55) sağlık merkezi

Hedef alınan ve yok edilen (160) sağlık tesisi

İşgal tarafından hedef alınan ve yok edilen (126) ambulans

Hedef alınan ve yok edilen (206) tarihi ve kültürel sit alanı

Gazze'ye yönelik soykırımın doğrudan mali kaybı (33) milyar dolar

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