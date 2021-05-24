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Dünya "Gazze her an patlamaya hazır volkan gibi"
Dünya

"Gazze her an patlamaya hazır volkan gibi"

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'ndan Gazze hakkında açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 22:14:00 -
"Gazze her an patlamaya hazır volkan gibi"

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, abluka altındaki Gazze Şeridi’nin, sessizliğinin üzerinden uzun zaman geçmeden içinde alevlerin yükseldiği bir volkana benzetirken, sorunların kökünden çözülmemesi halinde Gazze’nin sürekli çatışma ve savaşlara sahne olacağına dikkat çekti.

UNRWA ajansının Gazze'deki merkezinin önünde gerçekleştirdiği basın açıklamasında Lazzarini, İsrail’le yaşanan şiddet ve çatışmalardan duyduğu hayal kırıklığını dile getirip, “Sivilleri öldürmek, altyapıyı yok etmek ve Gazze'yi yıllarca geriye götürmek kabul edilemez.” ifadelerini kullandı. 

Filistin Enformasyon Merkezi'nin aktardığı haberde Gazze halkının abluka ve kötü yaşam koşullarından son derece acılar çektiğini aktaran UNRWA yetkilisi, “Nasıl oluyor da 14 yıl içinde 4 büyük savaş meydana geliyor?” sözleriyle İsrail’in devamlı bölgedeki gerginliği tırmandırmasının yeni krizlere neden yolduğuna işaret etti.

Açıklamasında Lazzarini, İsrail’in Gazze’ye yönelik son saldırılarında, aralarında UNRWA okullarında eğitim gören 19 öğrencinin de bulunduğu 60’dan fazla çocuğun katledildiğini söyledi.

UNRWA'nın Gazze Şeridi'nde 1,4 milyon mülteciye hizmet verdiğini hatırlatan Lazzarini, “Gazze halkı, bizleri hayatlarındaki istikrar ve güven yeri olarak görüyor. Buradaki insanlar evlerine gitmek ve kendilerini güvende hissetmek istiyor. Çocuklarının okula dönmesini, aşılanmasını ve iş bulmasını hayal ediyorlar.” dedi.

Diğer taraftan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, geçtiğimiz günlerde bölgedeki son gelişmeleri ele aldığı açıklamasında, siyonist İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 10 binden fazla Filistinlinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıklamıştı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

Filistin makamlarının yayınladığı resmi verilere göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi evinden olmuştu.

 

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