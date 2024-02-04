Gazze 70 yılda eskiye dönemez! BM acı gerçeği duyurdu

Tahsin Han

Terörist İsrail’in 70 bin ton bomba atıp, 370 bine yakın binayı yerle bir ettiği Gazze’de tüm yolları ve alt yapıyı da yok etmesi, eşi benzeri görülmemiş bir felaket olarak yorumlandı...

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Gazze Şeridi’nin, eski haline dönmesinin onlarca yıl ve on milyarlarca dolara mal olacak “benzeri görülmemiş düzeyde bir yıkıma” tanık olduğunu saçıkladı. 7 Ekim ve 28 Aralık tarihleri arasındaki durumun rapor edildiği geniş açıklamada Gazze’nin mevcut şartlarda 2022 yılındaki eski haline dönmesinin bile 70 yıl alacağı ifade edildi.

BM kurulunun raporunda; çatışmaların sona ermesine ve son dönemdeki ortalama yüzde 0,4’lük büyüme oranına geri dönülmesine rağmen, Gazze’nin 2022 GSYİH (Gayri safi yurt içi hasıla) seviyesine ulaşmasının 2092 yılına kadar süreceği belirtildi. Raporda dikkat çeken bazı ifadeler şöyle: “Savaş sırasındaki hasarın haritasını çıkaran uzmanlar, Gazze’deki savaşın yakın tarihteki en ölümcül ve en yıkıcı savaşlardan biri olduğunu tespit etmişti. Gazze’nin toparlanma olasılığı ve hızı, askeri operasyonun bitiş tarihine ve sonrasındaki büyüme performansına bağlı. Örneğin, askeri operasyonun hemen sona erdiğini, yeniden yapılanmanın hemen başlayacağını ve GSYİH büyümesinin yıllık ortalama yüzde 10 artacağını, yıllık nüfus artışının ise yüzde 2,8 olacağını varsayarsak, 2037’de Gazze’de kişi başına düşen GSYİH 2022’deki seviyesine dönecek. Ancak, büyüme 2007-2022 yıllarındaki ortalama yüzde 0,4 olan oranıyla devam ederse, Gazze’nin 2022’deki GSYİH seviyelerini yeniden kazanması 70 yıl sürecek.

Yıkılan varlıkları yenilemenin maliyeti de hesaba katıldığında, büyük miktarda dış yardımın sağladığı çift haneli büyüme oranlarına ilişkin iyimser bir senaryoda, Gazze’nin Ekim 2023 öncesi refah seviyelerine dönmesi bile onlarca yıl alacak. Uluslararası toplum, Filistin’e temel mali desteği sağlayarak, yardımları 2008 seviyelerine getirerek bu çabada önemli bir rol oynamalıdır.”

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28 Aralık’tan sonra 1.5 aydır bombalamayı sürdüren İsrail, açıklanan bu felaket tablosunu katladığı aşikar.