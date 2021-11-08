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Medya Gazneliler kimdir Türk müdür? Gazneli sultanları kim?
Medya

Gazneliler kimdir Türk müdür? Gazneli sultanları kim?

Gazneliler Türk mü? Son yıllarda tarihi dizilere ilgi arttı. Tarihi dizileri izleyenler ise konular ve devletleri araştırıyor. Peki, Gazneli devleti e zaman kuruldu. Gazneliler nerede yaşamış? Gazneliler Türk mü?

Yeniakit Publisher
2021-11-08 23:48:00 -
Gazneliler kimdir Türk müdür? Gazneli sultanları kim?

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisini izleyen pek çok kişi Gaznelilerin kim olduğunu ne zaman ve hangi tarihlerde yaşadıklarını araştırıyor. Peki, Gazneliler Türk mü?

Gazneliler kimdir Türk müdür?

Gazneliler, 963-1186 yılları arasında Maveraünnehir, Afganistan, Hindistan'ın kuzeyi ve Horasan'da hüküm sürmüş[6][7][8] olan Türk devletidir. Gazneliler adlarını başkent edindikleri, hâlen Afganistan sınırları içinde bulunan Gazne şehrinden almıştı. Gazne Devleti'nden önce bu topraklarda hüküm sürmüş olan Fars asıllı Samanîlerin siyasi ve kültürel etkisinden dolayı Gazneli Türkler, zaman içerisinde Farslaşmışlardır.

Gazneli sultanları kim?

Alp Tegin (961-963)

Ebu İshak İbrahim (963-966)

Bilge Tigin (966-975)

Böri Tigin (975-977)

Sebük Tigin (977-997)

İsmail (997-998)

Mahmut (998-1030)

Muhammet (1030-1031)

I. Mesut (1031–1041)

Muhammet (ikinci kez) (1041)

Mevdud (1041-1049)

II. Mesut (1049)

Ali (1050)

Abdürreşit (1050-1052)

Tuğrul Bozan (1052)

Ferruhzad (1052-1059)

İbrahim (1059-1099)

III. Mesut (1099-1115)

Şirzad (1115-1116)

Arslanşah (1116-1117)

Behramşah (1117-1157)

Hüsrevşah (1157-1160)

Hüsrev Melik (1160-1186) 

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