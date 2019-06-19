0553 313 94 23

Gazişehirli taraftarlar başkan için ölüm orucuna başlıyor

Gazişehir Gaziantep’in taraftarları bir araya gelerek, görevi bırakacağı iddia edilen başkan Adil Sani Konukoğlu’na "Bizi bırakma" çağrısı yaptı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 19:24
Gazişehirli taraftarlar başkan için ölüm orucuna başlıyor

Gazişehir Gaziantep’in taraftarları bir araya gelerek, görevi bırakacağı iddia edilen başkan Adil Sani Konukoğlu’na "Bizi bırakma" çağrısı yaptı. Taraftarlar başkanın görevi bırakması halinde ise ölüm orucuna başlayacaklarını açıkladı.


Gaziantep’te iki yıldıır Gazişehir Gaziantep’in kulüp başkanlığını yapan Adil Sani Konukoğlu’nun görevi bırakacağına yönelik iddialar taraftarları ayağa kaldırdı. Kentteki taraftalar derneği binasında bir araya gelen taraftarlar Adil Sani Konukoğlu’nun görevi bırakması halinde açlık grevine ve ölüm orucuna başlayacaklarını açıkladı.


Gaziantep kentinin Gaziantepspor’un yıllardır toparlanamamasının ardından futbolda kaybettiği heyecanı Adil Sani Konukoğlu sayesinde Gazişehir Gaziantep ile yakaladığını vurguladı. Gaziantep kentinin Konukoğlu ile iki yıl aradan sonra tekrar süper lige döndüğünü belirten Gazişehir Taraftar Derneği Başkanı Mehmet Turan, Ömer Faruk Toycu, Esat Yetmez, Reşit Ceylan, Mahmut Çağdaş, Mesut Çamurcu ve Nihat Balyemez, "Öncelikle biz Adil başkana şükranlarımızı ifade etmek istiyoruz. Bir Gaziantepli olarak bu takıma, bu şehre sahip çıktı. Geçen sene Bursa’da finali kaybettiğimizde kendisi bizi teselli etmiş seneye süper lige çıkarız demişti. Kendisi de elini ve gövdesini her şeyiyle taşın altına koydu ve sonunda takımımız süper lige çıktı. O yüzden şu an çok mutluyuz. Ama son günlerde Adil başkanın sağlık sorunları nedeniyle görevi bırakacağına dair söylentiler çok çıktı. Biz başkanımızı kolay bulmadık. Biz başkanımıza yalvarıyoruz. Bizi bırakmasın. Biz onun bizi bırakmaması için açlık grevine de ölüm orucuna da başlarız" ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 19:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seyir halindeki tır alev aldı
    1. Seyir halindeki tır alev aldı
    2. Akıncı Üssü davası
    3. Lastik-İş Genel Başkanı Karacan'ın..
    4. Kargı’da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
    5. İngiltere'de başbakan adayı Johnson'a..
    6. Gazişehirli taraftarlar başkan için..
    7. MÜSİAD Başkanı Çınar teşekkür etti
    8. Dünya futbolu bu talebi konuşuyor:..
    9. Sinop’ta şüpheli araçtan uyuşturucu..
    10. Yolcu minibüsü ile jeep çarpıştı:1’i..
    11. "Talebimiz TMO'nun 1 Eylül’de piyasada..
    12. Ukrayna'da 2014'te düşürülen Malezya..
    13. Babası tarafından öldürülen genç..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Benim..
    15. HDP Diyarbakır Milletvekili Paylan:
    16. "Yüzyılın Anlaşması planı ancak Arap..
    17. Muğla'da sağanak etkili oldu
    18. Ruhani'den ABD'ye müzakere şartı
    19. Bakan Soylu'dan yalanlama
    20. Erzincan’da 140 kişiye ekmek kapısı..
    21. Yıldırım'dan İstanbullulara büyük müjde!
    22. İdlib'e hava saldırılarında sivil..
    23. Antalya’da dev zirve
    24. "TÜSİAD SD2" programına başvurular..
    25. Rusya'dan flaş S-400 ve Türkiye..
    26. Mata 2 yıl daha Manchester United'da
    27. "Dionysos Tapınağı" gün yüzüne..
    28. Giresunspor'da başkanlığa Sacit Ali..
    29. Devrilen traktörün sürücüsü öldü
    30. Bakan Kurum: “İstanbul’daki hedefimiz..
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu