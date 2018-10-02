THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Gazişehir’de Koşukavak dönemi kapandı

1’inci Lig’de Gaziantep’i temsil eden Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Koşukavak ile yollarını ayırdığını duyurdu.

02 Ekim 2018 Salı 17:41
Gazişehir’de Koşukavak dönemi kapandı

Sezon başında 3 yıllık sözleşme imzalayarak takımın başına geçen Koşukavak takımıyla çıktığı 7 maçta 3 galibiyet 2 yenilgi ve 2 mağlubiyet aldı. Son olarak sahasında Osmanlıspor’a 3-2 mağlup olan takım istenilen performansı gösteremedi. Bugün kulübün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada iki tarafın anlaşarak sözleşmeyi feshettiği belirtildi. Açıklamada, “Profesyonel Futbol Takımımızda teknik direktörlük görevinde bulunan Yalçın Koşukavak ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Yalçın Koşukavak'a ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol kariyerinde başarılar dileriz” denildi.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 17:41
  1. BİRİNCİ LİG Haberleri
  2. BİRİNCİ LİG

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çevre insana ilaç oluyor
    1. Çevre insana ilaç oluyor
    2. Rekabet Kurumu'ndan Sahibinden'e 10..
    3. Bangladeş ordusundan Orgeneral Güler'e..
    4. Galatasaray (GS) – FC Porto maçı ne..
    5. Döviz bürosunu soyan uzman çavuş:..
    6. Arabanızda kalp krizi geçiriyorsanız...
    7. Dünya devi, Yavuz Sultan Selim..
    8. Gölcük'te denize düşen kedi, itfaiye..
    9. Türk dış politikasının öncelikleri..
    10. Kanser tedavisi görenin ağız tadı..
    11. Üniversiteli Burcu'yu öldüren katil..
    12. Ketçap lekesinden kurtulmak için..
    13. Destici'den dikkat çeken idam cezası..
    14. Okul çocuğu nasıl beslenmeli?
    15. Çocuklardaki istenmeyen davranışları..
    16. Uykunun bebeklerin konuşmasında bir..
    17. Hagi, "Fenerbahçe'ye gider misin"..
    18. 5 kişinin can verdiği havuz faciasıyla..
    19. Terör örgütü PKK'nın çocukları nasıl..
    20. Çocuklarda epilepsi hastalığı..
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Bakanlık açıkladı! Dolar sert düştü
    Bakanlık açıkladı! Dolar sert düştü
    Suriye'den şaşırtan Türkiye açıklaması
    Suriye'den şaşırtan Türkiye açıklaması
    Başörtüsünde fenomen tehlike
    Başörtüsünde fenomen tehlike
    Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'
    Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'

    Günün Karikatürü

    2 Ekim 2018
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Tarihi sefer sona erdi! Dengeler değişecek
    Tarihi sefer sona erdi! Dengeler değişecek