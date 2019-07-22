Gazişehir Gaziantep’ten defansa takviye Gaziantep ekibi, Papy Djilobodji’yi 3 yıllığına renklerine kattı

GAZİANTEP (AA) - Gazişehir Gaziantep, Senegalli savunma oyuncusu Papy Djilobodji’yi transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Fransa'nın Guingamp takımında forma giyen 30 yaşındaki futbolcu ile anlaşmaya varıldı. Yeni transfer Djilobodji, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Demsoy'un da katıldığı imza töreniyle kendisini üç yıllığına Gazişehir Gaziantep'e bağlayan resmi sözleşmeyi imzaladı.

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