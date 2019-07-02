0553 313 94 23

Gazişehir Gaziantep'ten 4 oyuncuya veda

- Gaziantep ekibi, sözleşmeleri sona eren 4 oyuncuya veda mesajı yayımladı

02 Temmuz 2019 Salı 15:58
Gazişehir Gaziantep'ten 4 oyuncuya veda


GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep, sözleşmeleri sona eren Ahmet Kesim, Yonathan Del Valle, Nihat Şahin ve Oğulcan Çağlayan için veda mesajı yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Gaziantep ekibinde forma giyen Ahmet Kesim, Yonathan Del Valle ve Nihat Şahin'in sözleşmelerinin sona erdiği hatırlatıldı.

Geçen sezon kiralık olarak kırmızı-siyahlı ekipte forma giyen Oğulcan Çağlayan'ın anlaşmasının da sona erdiği belirtilen açıklamada, "Oyuncularımıza takımımıza vermiş oldukları emeklerden ve takımımızın Süper Lig'e çıkması adına gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde yürekten başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 15:58
  1. Ahmet Kesim
  2. Del Valle
  3. Futbol
  4. Gazişehir Gaziantep
  5. Nihat Şahin
  6. Oğulcan Çağlayan
  7. Spor Toto Süper Lig
  8. veda

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zorunlu trafik sigortasının yeni teminat tutarları belli oldu
    1. Zorunlu trafik sigortasının yeni..
    2. Afrika ülkesinde orduya saldırı! 18 ölü
    3. OKÜ Akademik Teşvik ve Yükselme Ödül..
    4. Muammer sağlık kontrolünden geçti
    5. Mısır ve Fransa'dan Akdeniz'de ortak..
    6. Tatlı yeme isteği nasıl bastırılır?
    7. Kaymakamın oğlunun öldüğü kavga..
    8. Azez'de duygulandıran görüntüler!..
    9. FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon"..
    10. TEPSAM Başkanı Yıldırım’dan BM’ye tepki
    11. Traktör uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
    12. Almanya Schengen vizesi başvuruları..
    13. Diyarbakır'da feci olay! Biçerdöverin..
    14. El emeği mozaikler sergide buluştu
    15. El emeği mozaikler sergide buluştu
    16. TİKA’dan enerji verimliliği eğitimine..
    17. TİKA’dan enerji verimliliği eğitimine..
    18. Başkan Pekmezci BAY-GÜ KAB..
    19. Yörüklerden Başkan Özcan’a ziyaret
    20. Akçadağ’da kenevir operasyonu
    21. Milli Mücadele kahramanı "Kara Fatma"..
    22. Nijerya'daki şiddet olaylarında bir..
    23. Nijer’de orduya saldırı: 18 ölü
    24. Gazişehir Gaziantep'ten 4 oyuncuya veda
    25. Kilo şikayetiyle gitti! Karnından 8..
    26. Protein tozu zararlı mıdır?
    27. Başkan Erdoğan onayladı! 16 alan kesin..
    28. "Anlaşmasız Brexit'in maliyeti 90..
    29. Altınordu Başkanı'ndan Nihat Özdemir'e..
    30. Meme kanserine karşı hassas, güvenli..
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız