Gazişehir Gaziantep'ten 4 oyuncuya veda - Gaziantep ekibi, sözleşmeleri sona eren 4 oyuncuya veda mesajı yayımladı



GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep, sözleşmeleri sona eren Ahmet Kesim, Yonathan Del Valle, Nihat Şahin ve Oğulcan Çağlayan için veda mesajı yayımladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Gaziantep ekibinde forma giyen Ahmet Kesim, Yonathan Del Valle ve Nihat Şahin'in sözleşmelerinin sona erdiği hatırlatıldı. Geçen sezon kiralık olarak kırmızı-siyahlı ekipte forma giyen Oğulcan Çağlayan'ın anlaşmasının da sona erdiği belirtilen açıklamada, "Oyuncularımıza takımımıza vermiş oldukları emeklerden ve takımımızın Süper Lig'e çıkması adına gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde yürekten başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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