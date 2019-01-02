Gazişehir Gaziantep'te transfer çalışmaları





GAZİANTEP (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te teknik direktör Mehmet Altıparmak, Giresunspor ile yollarını ayıran defans oyuncusu Uğur Arslan Kuru'yla prensip anlaşmasına vardıklarını duyurdu.

Teknik direktör Mehmet Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın şampiyonluk hedefine katkı sağlayacak isimleri ara transfer döneminde kadrolarına katmak istediklerini söyledi.

Bu kapsamda bazı oyuncularla temas halinde olduklarını belirten Altıparmak, "Görüştüğümüz oyunculardan Uğur Arslan Kuru ile prensip anlaşmasına vardık. Transfer döneminde resmi sözleşmeyi de imzalayıp, takımın başarısı için mücadele etmeye başlayacak." dedi.

Görüşülen iki oyuncunun daha olduğunu ve transferlerinin de büyük oranda gerçekleştiğini ancak kulübün menfaatleri açısından isimleri açıklayamayacağını aktaran Altıparmak, ara transfer döneminde 4-5 oyuncuyu kadrolarına katmayı hedeflediklerini kaydetti.

Bazı oyuncuların ligin ikinci yarısında kadroda düşünülmediğini vurgulayan Altıparmak, şöyle konuştu:

"Kadromuzdaki 6 oyuncuyu ikinci yarıda düşünmediğimizi yönetimle konuştuk ve kararı futbolculara ilettik. Bunlar Sami Can Keskin, Ali Aytemur, Bahadır Çiloğlu, Mahmut Bilir, Muhammed Enes Durmuş ve Femi Balogun. Kulübün menfaatleri doğrultusunda bu oyuncular kiralık veya bonservisiyle verilecek. Hatta Mahmut Bilir, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen Belediyespor'a kiralandı."



