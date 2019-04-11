0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Gazişehir Gaziantep'te hedeften sapma yok

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak:"İlk iki umudumuz matematiksel olarak halen devam ediyor. Bunu sonuna kadar sürdürmek istiyoruz"

11 Nisan 2019 Perşembe 09:32
Gazişehir Gaziantep'te hedeften sapma yok


GAZİANTEP (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, ilk iki umutlarının matematiksel olarak devam ettiğini ve bunu sonuna kadar sürdürmek istediklerini söyledi.

Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altay deplasmanına galibiyet düşüncesiyle gittiklerini belirterek, maçı çok istemelerine ve çok mücadele etmelerine rağmen berabere kaldıklarını dile getirdi.

Son haftalarda iyi performans gösterip güzel bir grafik yakaladıklarını anlatan Altıparmak, "Şampiyonluk hedefleyen bir takım havasını yakaladık. Bu da bizi şampiyonluğa götürecek. İlk iki umudumuz matematiksel olarak halen devam ediyor. Bunu sonuna kadar sürdürmek istiyoruz. Pes etmeden devam edeceğiz." diye konuştu.

Sezon sonundaki şampiyonluk hedeflerinden kesinlikle sapmadıklarını ifade eden Altıparmak, şöyle devam etti:

"Artık ligde kolay maç diye bir şey yok. Çünkü hemen her takımın bir hedefi var. Kimisi şampiyonluk, kimisi play-off, kimisi de ligde kalma mücadelesi veriyor. O yüzden geride kalan maçların hepsi aynı zorlukta ve önemde. Biz de kalan tüm maçlarımıza final havasında hazırlanmaya devam edip, mutlu sona ulaşacağız."

Altıparmak, iç saha maçlarında taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu belirterek, bu hafta Adanaspor ile yapacakları maçta taraftarla bütünleşip, galibiyetlerine bir yenisini eklemek istediklerini kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 09:32
  1. Futbol
  2. Gazişehir Gaziantep
  3. Mehmet Altıparmak
  4. Spor Toto 1. Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Reng-i Hakkari, polisler için sahne aldı
    1. Reng-i Hakkari, polisler için sahne..
    2. Rusya Federasyonu Uluslararası..
    3. Brent petrolün varili 71,58 dolar
    4. Yok böyle kutlama
    5. Yurdum Öğrencileri Spor Şöleni’nde..
    6. Erzurum da 2019 yılı 2. koordinasyon..
    7. Hindistan’da 6 hafta sürecek seçimler..
    8. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    9. Avrupa Hospital Adana, yatak..
    10. Cinayet zanlısı firari hükümlü..
    11. Eğitim Bir-Sen camiasından BEÜ..
    12. Üniversiteden Kilis tarımına destek
    13. Terör örgütü YPG ÖSO'ya saldırdı!
    14. Çadırda geçen 21 yıllık yaşam
    15. Kıl dönmesi problemine dikkat
    16. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    17. 10 Nisan Polis Haftası Patnos’ta..
    18. Engelli bireylerden polislere ziyaret
    19. ADÜ’lü Muhammet bronz madalya kazandı
    20. Köşk Belediye Başkanı Güler, Rektör..
    21. Sudan istihbaratı harekete geçti!..
    22. (Özel) Kadınlardan türkülü tohum ekimi
    23. Çıldır’da Polis Haftası Kutlandı
    24. Tekel eski çalışanları, Başkan..
    25. YPG/PKK Tel Rıfat'tan ÖSO'ya saldırdı
    26. Taha Akgül kimdir? Taha Akgül nereli..
    27. GRAFİKLİ - Süper Lig'de kritik hafta
    28. Damal’da Cumhuriyet tarihinde bir ilk..
    29. Elazığ’da ‘Polis Haftası’ etkinliği
    30. Öğrenciler emekli öğretmenin bahçe..
    İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan kritik Büyükçekmece açıklaması!
    İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan kritik Büyükçekmece açıklaması!
    CHP'ye verilmedi, HDP kabul etmedi! Belediye AK Parti'ye mi geçiyor?
    CHP'ye verilmedi, HDP kabul etmedi! Belediye AK Parti'ye mi geçiyor?
    Bolu Valisi Ahmet Ümit, ırkçı başkan Tanju Özcan'a ders verdi!
    Bolu Valisi Ahmet Ümit, ırkçı başkan Tanju Özcan'a ders verdi!
    Aileyi parçalama ihalesi Soros’a
    Aileyi parçalama ihalesi Soros’a
    Avrupa ülkesi Kıbrıs'a yığınak yapıyor
    Avrupa ülkesi Kıbrıs'a yığınak yapıyor

    Günün Karikatürü

    11 Nisan 2019
    Bakan Albayrak reform paketini açıklamıştı... CHP'den tehdit!
    Bakan Albayrak reform paketini açıklamıştı... CHP'den tehdit!
    ABD'de senatörler birleşti Türkiye'yi tehdit etti
    ABD'de senatörler birleşti Türkiye'yi tehdit etti