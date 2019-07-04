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Gazişehir Gaziantep topbaşı yaptı

- Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına başladı- Teknik direktör Marius Sumudica:"Transfer konusunda biraz geciktik ama çok gecikmiş sayılmayız. Çok yüksek seviyedeki oyuncularla ilgilendiğimiz için biraz gecikebiliyor. Ancak taraftarımız sakin olsun"- "14 Temmuz'a kadar 8-10 oyuncuyla anlaşmış olmak istiyoruz"

04 Temmuz 2019 Perşembe 21:12
Gazişehir Gaziantep topbaşı yaptı


GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan teknik direktör Marius Sumudica, yeniden Türkiye'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Türkiye'yi ve Türk futbolunu çok sevdiği için Gazişehir Gaziantep'ten gelen teklifi kabul ettiğini belirten Sumudica, "Süper Lig'deki tek yabancı teknik adamım. Bu durum da sorumluluğumu daha fazla artırıyor. Transfer konusunda biraz geciktik ama çok gecikmiş sayılmayız. Çok yüksek seviyedeki oyuncularla ilgilendiğimiz için biraz gecikebiliyor. Ancak taraftarımız sakin olsun." diye konuştu.

Takımı yeni sezona kazanmaya odaklanmış şekilde hazırlayacağını anlatan Sumudica, şunları kaydetti:

"Burada ilk yapmak istediğim şey, iyi bir takım kurup taraftarı stada çekmek. Taraftar da tabii ki iyi sonuçlarla gelecek. Kayseri'ye ilk geldiğimde maçlara 5 bin taraftar geliyordu. İyi sonuçlardan sonra 25 bin taraftara çıktı. Aynı şeyi Gaziantep'te de yapmak istiyorum. Bildiğim her şeyi oyuncularıma aktaracağım."

Rumen teknik adam, transferlerin neden geciktiğiyle ilgili bir soru üzerine, "Çok fazla şey var. Bazı oyuncular, Gaziantep'i bilmiyor. Bazıları okulu bahane ediyor. Başkanımızın maddi durumunu göz önünde bulundurarak fiyatları ikiye katlamaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Sumudica, ikinci etap kamp çalışmalarının 14 Temmuz'da başlayacağını anımsatarak, "Ben yüreğiyle oynayan oyuncuları buraya getirmek istiyorum. 14 Temmuz'a kadar 8-10 oyuncuyla anlaşmış olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 21:12
  1. antrenman
  2. Futbol
  3. Gazişehir Gaziantep
  4. Marius Sumudica
  5. Spor Toto Süper Lig
  6. yeni sezon

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