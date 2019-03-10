Gazişehir Gaziantep namağlup şampiyon oldu

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Basketbol Süper Liginde mücadele eden Gazişehir Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Yunanistan’da düzenlenen EuroLeague-3 grup maçlarında şampiyon oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Basketbol Süper Liginde Gaziantep’i başarılı bir şekilde temsil eden Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, aynı başarısını yurt dışında da tekrarladı.

EuroLeague-3 C grubu ikinci maçında Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı rakibi Polonya’nın IKG Koncantin takımını 86-36, üçüncü maçında Yunanistan’ın Megas Alexsandros94 takımını 76-31 Gazişehir, dördüncü maçında Fransa’nın Marsilya takımını 66-50 mağlup ederek namağlup grup şampiyonu oldu.

Antrenör Muharrem Karakafa, yaptığı açıklamada, “İlk kez Avrupa kupalarına katılmanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Süper Lig’de elde ettiğimiz başarıyı Avrupa kupalarında da gösterdik. Çok güzel maçlar çıkardık. Ekip ruhu ile mücadele ederek ilk etapta başarılı bir turnuva geçirdi. Gaziantep’te başarılı çalışmalar yapmıştık. Bu çalışmaların karşılığını burada aldık. Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımızın başarılı olması için maddi ve manevi olarak ellerinden gelen gayreti gösteren Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’e ve Gazişehir Gaziantep Kulüp Başkanımız Adil Konukoğlu’na teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Takımın Genel Menajeri Ramazan Taşkın ise, takım halinde önemli bir başarıya imza attıklarını ifade etti. Taşkın, sporda başarının ekip halinde olacağını, bunu da kendilerini gerçekleştirdiklerini ve başarıya ulaştıklarını belirtti. Ramazan Taşkın, Yunanistan’dan grup şampiyonu olarak döndüklerini ve Türkiye’yi İspanya’daki ‘finallerde temsil edeceklerini söyledi.