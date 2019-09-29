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Gazişehir Gaziantep Göztepe'yi misafir ediyor

Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Göztepe ile maç yapacak.

29 Eylül 2019 Pazar 09:58
Gazişehir Gaziantep Göztepe'yi misafir ediyor

Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'in 6. haftasında 30 Eylül Pazartesi günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'e ilk haftada Fenerbahçe'ye 5-0 kaybederek kötü başlayan Gaziantep temsilcisi, evindeki ilk karşılaşmada Gençlerbirliği'ni 4-1 geçti. Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, 4. hafta iç sahada Beşiktaş'ı 3-2 , son olarak da deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.

Ligde ilk sezonunu geçiren ve 5. hafta sonunda 10 puana ulaşan Gaziantep temsilcisi, Göztepe maçından da çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Kadroda 2 eksik 

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, Göztepe maçında takımını 2 oyuncudan yoksun sahaya sürecek.

Sakatlığı süren Muğdat Çelik'in görev alamayacağı Gaziantep temsilcisinde, forvet Kayode ise Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı durumda bulunuyor.

 

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 09:58
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