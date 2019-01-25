Gazişehir Gaziantep, Erhan Çelenk'i transfer etti





GAZİANTEP (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, 29 yaşındaki futbolcu Erhan Çelenk'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen Erhan Çelenk ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, başarılar dilenen Erhan Çelenk'in kariyeriyle ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"Kahramanmaraşspor, Darıca Gençlerbirliği formalarını giyen Erhan, 2015-2016 sezonundan bu yana Büyükşehir Belediye Erzurumspor formasını terletti. Erzurumspor'un üç yıl üst üste kazandığı şampiyonlukların hepsinde de başrol oynayan başarılı futbolcu, hücum hattının her bölgesinde forma giyebiliyor. Kariyerinde 228 resmi müsabakaya çıkan Erhan Çelenk, bu maçlarda 47 gol atarken 8 kez de asist yapma başarısı gösterdi."