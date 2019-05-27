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Gazişehir bu defa penaltılarla güldü

Geçtiğimiz yıl Türkiye Süper Ligi’nin kapısından finalde yapılan penaltı atışları ile dönen Gazişehir bu defa ise yarı finalde ise penaltı atışlarını kazanarak finale yükseldi.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 01:01
Gazişehir bu defa penaltılarla güldü

Geçtiğimiz yıl Türkiye Süper Ligi’nin kapısından finalde yapılan penaltı atışları ile dönen Gazişehir bu defa ise yarı finalde ise penaltı atışlarını kazanarak finale yükseldi. Geçen yıl kent meydanında kurulan dev ekranda final maçını penaltılarla kaybetmenin hüznünü yaşayan taraftarlar bu kez ise yine penaltı atışları ile finale kalmanın sevincini yaşadı.


Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, play-off yarı final ikinci maçında Osmanlıspor’a konuk oldu. İlk maçı 2-0 skorla kazanan ve avantaj ile Ankara’ya giden Gazişehir Gaziantep, ikinci kez karşılaştığı Osmanlıspor’a 2-0 maçı kaybetti. Normal suresi bu skorla biten maç, önce uzatma dakikalarına sonra da penaltı atışlarına gitti.


Geçen yıl Play Off maçlarında finale yükselen ve finalde karşılaştığı B.B Erzurumspor’a penaltı atışlarında 4-5 yenilerek Türkiye Süper Ligi’nin kapısından dönen Gazişehir Gaziantep, bu kez ise yarı fnal maçında karşılaştığı Osmanlıspor’u penaltı atışlarında 8-9’lu sonuç ile yenerek adını, üçüncü kez finale yazdırdı.


Ankara’da oynanan maça gidemeyen Gaziantepliler ise maçı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda kurulan dev ekranda izledi. Maçın normal süresinde gelen 2 gol nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşayan taraftarlar, maç boyunca tezahüratlarla destekledikleri takımlarından bekledikleri golü izleyemedi. Maçın uzatma dakikalarında da gol olmayınca penaltı atışlarına giden maçta taraftar, büyük korku yaşadı. Geçen yıl ki gibi penaltı atışları ile hüsran yaşamak istemeyen taraftarlar, kimi zaman endişe kimi zaman ise umutla destekledikleri takımın penaltı atışlarından gaip ayrılması ile büyük sevinç yaşadı.


Taraftarlar tezahürat havai fişek ve maytaplarla yarı finale kalmanın sevincini doyasıya yaşadı.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 01:01
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