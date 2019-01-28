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Gaziosmanpaşa'daki saldırıda yeni gelişme

Eski eşi ve 2 kardeşini silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

28 Ocak 2019 Pazartesi 17:38
Gaziosmanpaşa'daki saldırıda yeni gelişme

Gaziosmanpaşa'da, eski eşi ve 2 kardeşini tabancayla vurarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gece saatlerinde Mevlana Mahallesi'nde Tuğçe C. (29) ile kardeşleri Buğra C. (19) ve B. C'yi (17) silahla yaraladıktan sonra gözaltına alınan şüpheli Sedat A'nın (35), Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından zanlı Sedat A, adliyeye sevk edildi.

Sedat A. eski eşi Tuğçe C. ile kardeşleri Buğra C. ve B. C'yi, Mevlana Mahallesi'ndeki bir sokakta silahla yaraladıktan sonra kaçmış, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırılmıştı.

Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu, Beyoğlu'nda saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında, olayda kullandığı tabanca da ele geçirilmişti.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 17:38
  1. Gaziosmanpaşa
  2. silahlı saldırı

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